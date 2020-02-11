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11 февраля • обновлено в 21:35
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"Головой в дверь": в сети показали ужасные условия тренировки украинской чемпионки Европы

1.4т
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Руководитель телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов у себя в Facebook опубликовал видео тренировки украинской легкоатлетки Натальи Прищепы, которая готовится к Олимпиаде-2020.

Зал, где спортсменка готовится к олимпийскому сезону, Денисов назвал "сараем".

"Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским играм-2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так еще и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы", – подписал ролик Денисов.

Наталья Прищепа - двукратная чемпионка Европы

Наталья Прищепа - двукратная чемпионка Европы

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25-летняя Прищепа помимо двух чемпионатов Европы (2016, 2018), также выиграла Европейские игры-2019 в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Федерации легкой атлетики (ФЛАУ) Игорь Гоцул сообщил об отмене Министерством молодежи и спорта запланированного финансирования спортсменов накануне Олимпиады.

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Читайте все новости по теме "Олимпиада-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Темы
Олимпиада-2020 легкая атлетика
Персоны
Наталья Прищепа Александр Денисов
Место
Украина Ривне
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вся Украина сарай, куле... а местами даже свинарник...
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