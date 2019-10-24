Гимнастка выполнила невероятный прыжок и поразила фанатов

Знаменитая американская гимнастка Симона Байлз выполнила прыжок перед началом матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между "Хьюстон Астрос" и "Вашингтон Нэшионалс".
First pitch with a twist.@Simone_Biles x #WorldSeries pic.twitter.com/mdLWEDvjpt— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) October 24, 2019
Гимнастка стала почетным гостем встречи и должна была выполнить первый бросок. Перед ним она исполнила сальто. В соцсетях назвали прыжок "эффектным и невероятным".
"Потрясающая спортсменка! Она должна завоевать золото на Олимпиаде в Токио", "Кусай локти, Светлана Хоркина!", "Держим кулачки за тебя в Токио", — писали ей.
На счету 22-летней Байлз 19 золотых медалей чемпионатов мира. Она четыре раза становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе этого года Байлз вписала свое имя в историю спорта, выполнив двойное сальто назад с двумя винтами.
Этот элемент, исполненный 22-летней спортсменкой на чемпионате США, никому прежде в женской гимнастике не удавался.
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