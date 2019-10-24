Гимнастка выполнила невероятный прыжок и поразила фанатов

Знаменитая американская гимнастка Симона Байлз выполнила прыжок перед началом матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между "Хьюстон Астрос" и "Вашингтон Нэшионалс".

Гимнастка стала почетным гостем встречи и должна была выполнить первый бросок. Перед ним она исполнила сальто. В соцсетях назвали прыжок "эффектным и невероятным".

"Потрясающая спортсменка! Она должна завоевать золото на Олимпиаде в Токио", "Кусай локти, Светлана Хоркина!", "Держим кулачки за тебя в Токио", — писали ей.

Новости Четырёхкратная олимпийская чемпионка Смиона Байлз произвела фурор соблазнительными фото

На счету 22-летней Байлз 19 золотых медалей чемпионатов мира. Она четыре раза становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе этого года Байлз вписала свое имя в историю спорта, выполнив двойное сальто назад с двумя винтами.

Этот элемент, исполненный 22-летней спортсменкой на чемпионате США, никому прежде в женской гимнастике не удавался.

О спорте и не только – в нашем Instagram!