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30 января • обновлено в 20:49
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Где смотреть Супербоул: расписание трансляций

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В воскресенье, 2 февраля, в США состоится самое главное спортивное событие года - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ): так называемый Super bowl.

Super bowl

Super bowl

В этом году в решающей схватке сойдутся команды "Сан-Франциско Форти Найнерс" и "Канзас-Сити Чифс". Начало трансляции 54-го Супербоула состоится в ночь на 3 февраля в 01:30 по киевскому времени.

В прямом эфире грандиозное событие американского спорта покажет Viasat Sport. Кроме того будут доступны платные трансляции на NFL Game Pass и Foxsports.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее квотербек "Калифорнии" Росс Боуерс выполнил один из самых невероятных тачдаунов в истории американского футбола. Игрок команды колледжа из одноименного штата, отметился в домашней игре против "Вашингтон Стейт".

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Автор
Максим Богданов
Тема
американский футбол
Место
США
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