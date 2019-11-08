Где смотреть онлайн Волков – Харди: по какому каналу трансляция боя UFC Fight Night 163

Знаменитый российский боец смешанного типа Александр Волков (30-7-0) выступит в со-главном бою вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Москве 9 ноября.

Драго, как называют представителя РФ, в поединке на "ЦСКА Арене" сразится с американцем Грегом Харди (5-1-0) в рамках шоу UFC Fight Night 163, главным событием которого станет бой Забита Могамедшарипова и Келвина Каттара.

Александр Волков

Увидеть поединок Волков – Харди можно будет в прямом эфире на российском телеканале РЕН ТВ. Ориентировочное начало – в 22:00 по киевскому и в 23:00 по московскому времени. Кроме того, трансляцию из Москвы проведет американский ESPN+.

Как сообщал OBOZREVATEL, в UFC в кровавом бою определился обладатель пояса главного гангстера чемпионата.

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