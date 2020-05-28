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28 мая • обновлено в 16:48
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Гандболистка сборной Украины Ирина Стельмах перешла в российскую команду

1.3т
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Гандболистка сборной Украины Ирина Стельмах, последней командой которой был белорусский "Гомель", перешла в российскую "Астраханочку".

Как сообщает издание XSPORT, соглашение подписано на один год, но может быть продлено еще на год в случае согласия сторон. В сезоне 2019/20 "Астраханочка" принимала участие в Кубке Европейской гандбольной федерации.

Ирина Стельмах в составе "Гомеля"

Ирина Стельмах в составе "Гомеля"

XSPORT.ua

В составе "Гомеля" Стельмах выиграла "золото" чемпионата Беларуси 2019/20.

Отметим, что ранее "Астраханочка" подписала контракт с еще одной украинкой, которая выступает в Беларуси – основной правой крайней сборной Украины Евгенией Левченко из команды "БНТУ-БелАЗ".

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в баскетбольную сборную Украины, американский защитник "Киев-Баскета" Кейси Шеферд, продолжит клубную карьеру в России.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Гандбол
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