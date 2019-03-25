Фигуристка впервые в истории выполнила уникальный прыжок - видеофакт

Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева стала первой фигуристкой в мире, которая исполнила четверной сальхов. Эпизод произошел во время произвольной программы на чемпионате мира в Японии.

"Я не могу поверить, что я выполнила этот прыжок", - лаконично прокомментировала свой успех 19-летняя казашка.

Ранее никто не исполнял этот элемент на взрослых соревнованиях. В итоге Турсынбаева взяла "серебро" чемпионата мира-2019, проиграв россиянке Алине Загитовой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная российская фигуристка Софья Евдокимова разделась во время выступления.

До этого другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась во время показательных выступлений на Гран-при в Канаде.

После этого начался настоящий флешмоб, под названием Tuktik Challenge, к которому присоединились другие фигуристы. Спортсмены повторили трюки Лизы и также разделись до нижнего белья.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!