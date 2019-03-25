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Фигуристка впервые в истории выполнила уникальный прыжок - видеофакт

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Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева стала первой фигуристкой в мире, которая исполнила четверной сальхов. Эпизод произошел во время произвольной программы на чемпионате мира в Японии.

"Я не могу поверить, что я выполнила этот прыжок", - лаконично прокомментировала свой успех 19-летняя казашка.

Ранее никто не исполнял этот элемент на взрослых соревнованиях. В итоге Турсынбаева взяла "серебро" чемпионата мира-2019, проиграв россиянке Алине Загитовой.

Новости
Видно все: российская фигуристка выступила в необычном ''голом'' костюме

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная российская фигуристка Софья Евдокимова разделась во время выступления.

До этого другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева разделась во время показательных выступлений на Гран-при в Канаде.

После этого начался настоящий флешмоб, под названием Tuktik Challenge, к которому присоединились другие фигуристы. Спортсмены повторили трюки Лизы и также разделись до нижнего белья.

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