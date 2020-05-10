Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на UFC 249

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи сенсационно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе.
Фергюсон – Гэтжи
Главный бой турнира UFC 249 прошел в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) и завершился победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде.
All class. 👏#UFC249 pic.twitter.com/kvA6m1ziLF— UFC (@ufc) May 10, 2020
Фергюсон считался очевидным фаворитом боя и в первом раунде поначалу подтверждал этот статус, держа соперника на дистанции. К тому же, Джастин постоянно старался вкладываться в каждый удар, расходуя силы.
Фергюсон – Гэтжи
Фергюсон – Гэтжи
Фергюсон – Гэтжи
Однако уже со второй пятиминутки Гэтжи стал перехватывать инициативу, раз за разом попадая в цель. В середине третьего раунда Джастин поймал оппонента левым боковым, а затем серией из двух джебов, заставив Фергюсона пошатнуться. В следующем отрезке боя Тони вынужден буквально бегством спасаться от нокаута.
Джастин Гэтжи
Джастин Гэтжи
Фергюсон – Гэтжи
Пятый раунд превратился в полное доминирование Гэтжи, каждый удар которого приходился в цель. В итоге после очередного точного попадания угол Тони Фергюсона отказался от продолжения боя.
Tony Ferguson just got destroyed by Justin Gaethje #UFC249 pic.twitter.com/gGVuBTEYhL— DailySportsDosage (@SportsDsd) May 10, 2020
Таким образом, Джастин Гэтжи стал главным претендентом на бой с обладателем полноценного чемпиона в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В свою очередь Фергюсон прервал серию из 12 поединков без поражения.
Тони Фергюсон
Отметим, что изначально Фергюсон должен был драться именно с Хабибом 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса бой сорвался. Позже был перенесен и сам турнир UFC 249.
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