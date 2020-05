Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на UFC 249

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи сенсационно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе.

Главный бой турнира UFC 249 прошел в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) и завершился победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде.

Фергюсон считался очевидным фаворитом боя и в первом раунде поначалу подтверждал этот статус, держа соперника на дистанции. К тому же, Джастин постоянно старался вкладываться в каждый удар, расходуя силы.

Однако уже со второй пятиминутки Гэтжи стал перехватывать инициативу, раз за разом попадая в цель. В середине третьего раунда Джастин поймал оппонента левым боковым, а затем серией из двух джебов, заставив Фергюсона пошатнуться. В следующем отрезке боя Тони вынужден буквально бегством спасаться от нокаута.

Пятый раунд превратился в полное доминирование Гэтжи, каждый удар которого приходился в цель. В итоге после очередного точного попадания угол Тони Фергюсона отказался от продолжения боя.

