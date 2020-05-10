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10 мая • обновлено в 08:43
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Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на UFC 249

2.1т
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи сенсационно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе.

Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон – Гэтжи

Главный бой турнира UFC 249 прошел в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) и завершился победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде.

Фергюсон считался очевидным фаворитом боя и в первом раунде поначалу подтверждал этот статус, держа соперника на дистанции. К тому же, Джастин постоянно старался вкладываться в каждый удар, расходуя силы.

Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон – Гэтжи

Однако уже со второй пятиминутки Гэтжи стал перехватывать инициативу, раз за разом попадая в цель. В середине третьего раунда Джастин поймал оппонента левым боковым, а затем серией из двух джебов, заставив Фергюсона пошатнуться. В следующем отрезке боя Тони вынужден буквально бегством спасаться от нокаута.

Джастин Гэтжи

Джастин Гэтжи

Джастин Гэтжи

Джастин Гэтжи

Фергюсон – Гэтжи

Фергюсон – Гэтжи

Пятый раунд превратился в полное доминирование Гэтжи, каждый удар которого приходился в цель. В итоге после очередного точного попадания угол Тони Фергюсона отказался от продолжения боя.

Таким образом, Джастин Гэтжи стал главным претендентом на бой с обладателем полноценного чемпиона в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В свою очередь Фергюсон прервал серию из 12 поединков без поражения.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

Отметим, что изначально Фергюсон должен был драться именно с Хабибом 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса бой сорвался. Позже был перенесен и сам турнир UFC 249.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Персона
Тони Фергюсон
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