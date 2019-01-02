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''Это странно'': президент UFC рассказал о переговорах с Мейвезером

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт действительно вел переговоры с легендой бокса Флойдом Мейвезером. По словам функционера, он предлагал американцу попробовать себя в смешанных единоборствах.

"Я уже говорил Флойду, что если он хочет драться, то ему придется ехать к нам. Это справедливо. Большинство людей утверждают, что он один из величайших в истории, но почему мы продолжаем идти к нему и делать то, что он хочет? Если хочешь драться – дерись. Приди и возьми свои деньги. Да, я обсуждал это с Мейвезером, а потом он сменил курс на Японию. Это странно", – цитирует Уайта tofight.ru.

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Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

Instagram Флойда Мейвезера

Как сообщал OBOZREVATEL, Флойд Мейвезер победил японского кикбоксера Теншину Насукаву в поединке по правилам бокса, который состоялся в Токио 31 декабря. Американский боксер оказался сильнее техническим нокаутом уже в первом раунде выставочного боя.

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Тема
UFC
Персона
Флойд Мейвезер
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