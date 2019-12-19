"Есть ли смысл": Хабиб сделал сенсационное заявление о карьере

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой против Тони Фергюсона в апреле может стать для него последним в карьере.

"Я не хочу сейчас задумываться о будущем, нужно еще дожить до апреля и выиграть бой против Тони Фергюсона. После него мы сядем и подумаем о том, что дальше. Мы подумаем, есть ли смысл продолжать драться. Деньги всегда останутся движущей силой, но будут ли они мне нужны? Мы посмотрим", – заявил Нурмагомедов агентству BJPenn.com.

Хабиб Нурмагомедов Sportbox

Он также добавил, что, несмотря на слухи о матче-реванше против Конора МакГрегора, он полностью сосредоточен на поединке против Фергюсона, после которого будет принимать решение о своем будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов рассказал о странном желании, которое появилось у него после первого боя против МакГрегора.

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