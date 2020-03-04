Российский боец MMA Александр Емельяненко записал видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в котором извинился за то, что назвал гендиректора "Матч ТВ" Тину Канделаки "полной дурой".

"Вчера чуть-чуть вспылил. Приношу свои извинения, что так отреагировал на твое интервью", – сказал Емельяненко-младший.

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко MSN.com

Вместе с Кадыровым они признали, что "косяк запороли", и пообещали отправить Канделаки букет цветов на восьмое марта и приехать к ней в гости.

"Я же говорю, "Ахмат" – сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою – и всегда жду в гости", – написала журналистка у себя в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко устроил разборки в сети, грубо ответив на слова Тины Канделаки, которые появились у нее в "Яндекс.Дзен".

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