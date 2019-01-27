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/Другие виды спорта

Емельяненко дал первый комментарий после унизительного поражения

5.2тЧитать материал на украинском

Прославленный российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко впервые прокомментировал свое сенсационное поражение от Райана Бейдера на Гран-при Bellator 214 в Инглвуде.

Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

ТАСС

"После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель все заживет. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья", - цитирует Емельяненко пресс-служба Союза смешанных боевых единоборств ММА России.

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После поединка известный экс-боец ММА Олег Тактаров заявил, что на поражение Федора повлияло присутствие Эдгара Запашного в его команде.

Бейдер в интервью рассказал, как нокаутировал Емельяненко, заявив, что долго тренировал этот удар.

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Тема
MMA
Персона
Федор Емельяненко
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Niestierov Sergii
Niestierov Sergii
ВАТОГОЛОВЫЙ-БОГА ВСПОМНИЛ...
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