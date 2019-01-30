Экс-чемпион мира, побивший Хабиба, умер нелепой смертью

Экс-чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Хамис Мамедов скончался в Азербайджане, из-за того, что застудил легкие, глотнув холодного воздуха после сауны. Бойцу было 34 года.

Хамис Мамедов minval.az

В Минздраве страны заявили, что Хамис после ухудшения состояния был госпитализирован с острой пневмонией. Несмотря на все реанимационные меры, Мамедов через два дня скончался от тромбоэмболии легких. Родственники отказались проводить медицинскую экспертизу.

Похороны прошли в родном городе спортсмена Сабирабаде.

Мамедов получил известность в том числе за победу в Дагестане в 2005-2006 году над россиянином, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

В 2011 году состоялась ещё одна встреча спортсменов, где Нурмагомедов победил удушающим приёмом.

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