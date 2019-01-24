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Двукратная олимпийская чемпионка из РФ избила директора спортшколы елкой

2.2тЧитать материал на украинском

Российскую лыжницу Ольгу Данилову подозревают в избиении директора "Спортивной школы по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой" Екатерины Шаговой.

Инцидент между женщинами произошел накануне Нового года. По словам Шаговой, двукратная олимпийская чемпионка пригласила ее к себе в кабинет и стала обвинять ее в непрофессионализме. Директор в свою очередь обвинила спортсменку в том, что та за пять лет ни разу не появилась в спортшколе. Словесная перепалка закончилась тем, что Данилова выдернула из горшка новогоднюю елку и избила ею Шагову, а затем принялась ее душить, сообщает издание "Новый город Александров".

Ольга Данилова

Ольга Данилова

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Директор школы обратилась в больницу с многочисленными гематомами, сняла побои и написала заявление в милицию. При этом российская спортсменка подала встречный иск на Шагову об избиении. Правоохранители начали расследование, а затем попросили директора спортшколы решить конфликт мирным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по кикбоксингу Игорь Мамонтов вместе с другом Евгением Кауровым напали на отдыхавших в подмосковном пансионате. Мужчины избили нескольких постояльцев – четверо людей оказались в больнице.

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Тема
лыжные гонки
Место
Россия
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