Друзья по несчастью: Хабиб и МакГрегор пошли на неожиданный шаг

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и его непримиримый соперник Конор МакГрегор решили объединиться на время заседания по делу об их наказании за драки после боя 6 октября.
По данным журналиста ТАСС Игоря Лазорина, бойцы надеются получить решение уже до конца года. "Стороны Хабиба и Конора хотят договориться со стороной обвинения до заседания Атлетической комиссии штата Невада, которое запланировано на 29 января. Все может быть решено до Нового года", – написал корреспондент на своей странице в социальной сети Instagram.
🔥🔥🔥🔥 ЭКСКЛЮЗИВ! ХАБИБ И МАКГРЕГОР ХОТЯТ ДОГОВОРИТЬСЯ С ОБВИНЕНИЕМ ______ Подробности ситуации с судом Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Атлетической комиссии штата Невада. ______ ❗️- Стороны Хабиба и Конора хотят договориться со стороной обвинения до заседания Атлетической комиссии штата Невада, которое запланировано на 29 января. Все может быть решено до Нового года; ______ ❗️- Стороны хотят объединить дела, чтобы рассмотрение поведения Диллона Дэниса, Абубакара Нурмагомедова, Зубайры Тухугова, Ризвана Магомедова, а также Эседуллы Эмирагаева также прошло в рамках дела "Нурмагомедов - Макгрегор"; _______ ❗️- Подведем итог. Команды Нурмагомедов и Макгрегора хотят, чтобы им уже наконец назначили адекватное наказание. Участники готовы уже при необходимости "отсидеть" отстранение и в случае необходимости заплатить штраф; ______ ❗️- Думаю, что при достижении договоренности со стороной обвинения наказание для всех участников эпизода не будет слишком строгим. ______ #россия #спорт #москва #мма #новости #работа #ufc #russia #sport #mma #news #world #man #men #tv #video #job #work #man #men #хабиб #хабибнурмагомедов #нурмагомедов #макгрегор #конор #mcgregor #conormcgregor #khabib #khabibnurmagomedov #nurmagomedov #court
Кроме того, он сообщил, что все моменты инцидента должны быть объединены в одно дело. "Стороны хотят, чтобы рассмотрение поведения Диллона Дэниса, Абубакара Нурмагомедова, Зубайры Тухугова, Ризвана Магомедова, а также Эседуллы Эмирагаева также прошло в рамках дела Нурмагомедов – Макгрегор. Участники готовы уже при необходимости "отсидеть" отстранение", – подчеркнул Лазорин.
Как сообщал OBOZREVATEL,
Хабиб Нурмагомедов нокаутировал Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Российский боец защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.
Сразу после окончания поединка россиянин выпрыгнул из октагона и напал на одного из бойцов команды Конора. При этом самого МакГрегора в клетке атаковали дагестанские спортсмены.
Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор
Нурмагомедов был лишен половины гонорара за поединок, который должен был составить два миллиона долларов.
Ирландский экс-чемпион сделал предложение о реванше сопернику из РФ, однако Хабиба не устроила финансовая сторона.
Соперникам грозит многомесячные дисквалификации и запрет на проведение боев в штате Невада.
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