Друзья по несчастью: Хабиб и МакГрегор пошли на неожиданный шаг

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и его непримиримый соперник Конор МакГрегор решили объединиться на время заседания по делу об их наказании за драки после боя 6 октября.

По данным журналиста ТАСС Игоря Лазорина, бойцы надеются получить решение уже до конца года. "Стороны Хабиба и Конора хотят договориться со стороной обвинения до заседания Атлетической комиссии штата Невада, которое запланировано на 29 января. Все может быть решено до Нового года", – написал корреспондент на своей странице в социальной сети Instagram.

Кроме того, он сообщил, что все моменты инцидента должны быть объединены в одно дело. "Стороны хотят, чтобы рассмотрение поведения Диллона Дэниса, Абубакара Нурмагомедова, Зубайры Тухугова, Ризвана Магомедова, а также Эседуллы Эмирагаева также прошло в рамках дела Нурмагомедов – Макгрегор. Участники готовы уже при необходимости "отсидеть" отстранение", – подчеркнул Лазорин.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Хабиб Нурмагомедов нокаутировал Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Российский боец защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

Сразу после окончания поединка россиянин выпрыгнул из октагона и напал на одного из бойцов команды Конора. При этом самого МакГрегора в клетке атаковали дагестанские спортсмены.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор