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29 ноября • обновлено в 12:21
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Допинговый скандал: пойманная на лжи Россия собралась "навести порядок" в WADA

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Российский политик Андрей Климов назвал новый виток допингового скандала со спортсменами из РФ проявлением русофобии.

Кроме того, член Совета Федераций заговорил о заговоре западных стран против , несмотря на очевидные доказательства вины России.

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WADA

WADA

MIGnews.com

"Вокруг этой истории гипертрофированное внимание русофобов всякого пошиба. Я не раз высказывался, что пора инициировать вопрос о реорганизации Всемирного антидопингового агентства (WADA). В нем большинство голосов по удивительному стечению обстоятельств принадлежит представителям западного мира, причем странам блока НАТО. Просто посчитайте. Пора здесь навести порядок", – приводит слова Климова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию поймали на подмене данных Московского антидопингового центра. Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ на четыре года от всех международных соревнований.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Shabanov Viktor
Shabanov Viktor
Да действительно нужно навести порядок и создать новую "WADA" из примерно таких стран как Россия,КНДР,Венесуэла,Куба,Узбекистан,Зимбабве,Сирия и т.д.
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Zabello Oleg
Zabello Oleg
Раисю под шконку.
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Гоша Злой
Гоша Злой
у себя в хлеву наведи порядок, руссише швайне
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