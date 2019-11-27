Допинговый скандал: пойманная на лжи Россия собралась "навести порядок" в WADA

Российский политик Андрей Климов назвал новый виток допингового скандала со спортсменами из РФ проявлением русофобии.

Кроме того, член Совета Федераций заговорил о заговоре западных стран против , несмотря на очевидные доказательства вины России.

WADA MIGnews.com

"Вокруг этой истории гипертрофированное внимание русофобов всякого пошиба. Я не раз высказывался, что пора инициировать вопрос о реорганизации Всемирного антидопингового агентства (WADA). В нем большинство голосов по удивительному стечению обстоятельств принадлежит представителям западного мира, причем странам блока НАТО. Просто посчитайте. Пора здесь навести порядок", – приводит слова Климова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию поймали на подмене данных Московского антидопингового центра. Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ на четыре года от всех международных соревнований.

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