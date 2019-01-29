Депутат Госдумы дисквалифицирован за прием допинга на Олимпиаде

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала бывшего российского бобслеиста Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

Алексей Воевода и Александр Зубков ТАСС

"Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018-го по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи", – сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

С сентября 2016 года Воевода является депутатом Госдумы от "Единой России" и членом Комитета по экологии и охране окружающей среды.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Воеводу двух золотых наград, завоеванных в соревнованиях двоек и четверок на Олимпийский играх в Сочи. CAS признал Воеводу виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014, но заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только до Пхенчхана-2018.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпион ОИ-2014 в Сочи Александр Зубков был дисквалифицирован решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

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