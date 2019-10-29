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29 октября • обновлено в 18:57
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212-килограммовый гигант из России за 20 секунд выиграл первый бой нокаутом

1.2т Читать материал на украинском

212-килограммовый боец из России Денис Вильданов дебютировал в смешанных единоборствах (ММА).

31-летний Вильданов раньше занимался пауэрлифтингом и регби, а на первый бой в MMA вышел против такого же новичка – 29-летнего Арнольда Величко, вес которого составляет 146 кг.

Поединок был недолгим – через 20 секунд Вильданов оформил победу. Он провел успешный джеб, а затем прижал соперника к краю клетки и добил несколькими ударами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре американский боец смешанных единоборств Эй Джей МакКи стал автором второго самого быстрого нокаута в истории Bellator.

Это достижение было оформлено нокаутом в поединке против соотечественника российского происхождения Георгия Караханяна.

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Тема
MMA
Место
Россия
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