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11 февраля • обновлено в 15:31
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Дагестанский боец сломал шею на соревнованиях в России – опубликовано видео

1.4т
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Дагестанский спортсмен Гаджимурад Магомедов сломал шею во время исполнения одного из приемов на Открытом кубке мира по грэпплингу (вид борьбы – Ред.), который прошел в Санкт-Петербурге.

В Telegram-канале РУ_ЧП появилось видео страшного момента с травмой Магомедова. Сообщается, что, кроме ушиба мозга и закрытой черепно-мозговой травмы, борцу диагностировали перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга. В результате полученных травм руки и ноги спортсмена парализовало.

Ужасная травма Гаджимурада Магомедова

Ужасная травма Гаджимурада Магомедова

Стоит отметить, что грэпплинг – вид спортивных единоборств, который вмещает в себя технику всех борцовских дисциплин и характеризуется минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский боец UFC Алистар Оверим получил ужасную травму лица в бою против Жаирзиньо Розенструйка из Суринама на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне.

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Тема
вольная борьба
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
получил травму
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