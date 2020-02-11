Дагестанский боец сломал шею на соревнованиях в России – опубликовано видео

Дагестанский спортсмен Гаджимурад Магомедов сломал шею во время исполнения одного из приемов на Открытом кубке мира по грэпплингу (вид борьбы – Ред.), который прошел в Санкт-Петербурге.

В Telegram-канале РУ_ЧП появилось видео страшного момента с травмой Магомедова. Сообщается, что, кроме ушиба мозга и закрытой черепно-мозговой травмы, борцу диагностировали перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга. В результате полученных травм руки и ноги спортсмена парализовало.

Ужасная травма Гаджимурада Магомедова

Стоит отметить, что грэпплинг – вид спортивных единоборств, который вмещает в себя технику всех борцовских дисциплин и характеризуется минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

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