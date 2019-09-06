Что-то знают про допинг? В России ожидают провала на Олимпиаде-2020

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил медальный план для сборной России на Олимпиаду-2020 в Токио.

Как заявил глава российского ведомства, их команда может рассчитывать на главном турнире четырехлетия на 40-50 медалей.

Согласно прогнозам ОКР, в Токио поедут около 300 спортсменов из РФ. Это значительно меньше, чем было на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро четыре года назад (387 атлетов) — при том, что в Рио поехала значительно усеченная команда. Тогда из-за допинговой дисквалификации отсутствовали представители легкой и тяжелой атлетики, было урезано количество атлетов в других видах.

В Бразилии сборная России завоевала 56 наград, из которых 19 золотых, и стала четвертой в общекомандном зачете. Таким образом, 40-50 медалей — скорее всего не хватит, чтобы претендовать даже на место в тройке лучших команд, пишет "Чемпионат".

До начала допингового скандала, делегация России на летних Играх-2012 в Лондоне составляла 436 спортсменов. В столице Великобритании атлеты РФ завоевали 81 медаль (24 золотых). Правда, потом итоги Игр были пересмотрены на основании перепроверки тех же допинг-проб. И количество медалей российских спортсменов сократилось до 70 (20 золотых).

На Олимпийских играх в Токио будет представлено больше видов спорта, чем на предыдущих соревнованиях. Увеличится и количество медалей. С учетом этого, план на 40-50 медалей для команды России вызывает удивление и является слишком слабым результатом, сообщает СМИ. Точно так же странным выглядит и включение в заявку всего лишь 300 спортсменов.

"Может быть, в ОКР знают про результаты исследования допинг-проб из Московской лаборатории, переданных ВАДА, гораздо больше, чем говорят? Откуда такие скромные ожидания? Либо в ОКР знают что-то, чего не знают все. Либо это занижение ожидания с сугубо бюрократической целью выполнить и перевыполнить план", — пишет журналист издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что сборная России сможет выступить без ограничений под своим флагом на летних Олимпийских играх 2020 года.

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