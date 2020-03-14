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14 марта • обновлено в 12:18
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Чемпионку России Веронику Муху серьезно травмировал упавший рекламный щит

1.7т
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На чемпионку России по ножевому бою Веронику Муху из-за сильного ветра на Свободном проспекте в Москве упал рекламный щит.

Вероника Муха

Вероника Муха

@mukha_veronika

По информации 5-tv.ru, первую помощь 34-летней спортсменке сразу же после инцидента оказали случайные прохожие.

После этого пострадавшая, по предварительным данным, на непродолжительное время пришла в себя, а впоследствии резко потеряла сознание. На место экстренно вызвали скорую помощь. Муха была госпитализирована в клинику, где ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Пациентка уже перенесла операцию. Информация о ее состоянии уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, после тяжелой болезни ушла из жизни известная украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Татьяна Буракова.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какого только дерьма на росее не водится! Чемпионы по метанию валянков, беге в лаптях, смоктанию жижи и стекломоя! Твари помойные!
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