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7 апреля • обновлено в 18:32
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Умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

2.5т
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На 33-м году жизни скончалась чемпионка России по плаванию 2006 года Ксения Верещагина.

О смерти бывшей спортсменки сообщает ТАСС, ссылаясь на Всероссийскую федерацию плавания. Верещагина умерла после тяжелой продолжительной болезни. Уточняется, что трагедия не связана с пандемией коронавируса.

Ксения Верещагина

Ксения Верещагина

В 2006 году Ксения выиграла чемпионат России на дистанции 200 метров брассом. На Олимпиадах в Афинах-2004 и Пекине-2008 Верещагина входила в состав сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта трехкратный чемпион мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров умер в возрасте 23 лет. Подробности трагедии не уточняются.

Отметим, что осенью прошлого года в России скончался двукратный призер Олимпийских игр 1976 года по плаванию Андрей Смирнов.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
плавание
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