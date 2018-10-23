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"Было накладно": шахматист-предатель пожаловался на жизнь в Украине

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Уроженец Симферополя, заслуженный мастер спорта Украины, сбежавший в Россию гроссмейстер Сергей Карякин, ставший доверенным лицом Путина на прошедших президентских выборах, обвинил Украину в том, что в свое время не смог достойно соперничать с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.

"Плох тот боец, который не мечтает стать генералом. Поэтому я продолжал работать и все время стремился, чтобы обойти Магнуса. Но у меня была тяжелая ситуация, потому что я проживал в Крыму, когда он еще был украинским, и никакой поддержки у меня не было. Приходилось приглашать тренеров за свой счет, оплачивать поездки на турниры. Все это было накладно. У Магнуса же были спонсоры — компания Microsoft поддерживала его с 8-10 лет. У нас были совершенно неравные условия в этом плане. Его поддержку нельзя было сравнивать с моей", - процитировал нелепые оправдания Карякина телеканал Матч ТВ.

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Карякин участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Двенадцать партий, проходивших с классическим контролем времени, закончились со счётом 6:6; каждый шахматист выиграл по одной партии, остальные закончились вничью. На тай-брейке Карякин и Карлсен сыграли четыре партии в быстрые шахматы. Карякин сумел свести вничью первую и вторую партии, однако в третьей и четвёртой проиграл. Таким образом, Карякин не смог завоевать титул чемпиона мира, который сохранил за собой Магнус Карлсен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, предавшего Украину шахматиста Сергея Карякина, ставшего доверенным лицом Путина, поставили на место в соцсети.

Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Тема
шахматы
Персона
Сергей Карякин
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
))) плахому танцору яйца мешают ))))
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