"Было накладно": шахматист-предатель пожаловался на жизнь в Украине

Уроженец Симферополя, заслуженный мастер спорта Украины, сбежавший в Россию гроссмейстер Сергей Карякин, ставший доверенным лицом Путина на прошедших президентских выборах, обвинил Украину в том, что в свое время не смог достойно соперничать с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.

"Плох тот боец, который не мечтает стать генералом. Поэтому я продолжал работать и все время стремился, чтобы обойти Магнуса. Но у меня была тяжелая ситуация, потому что я проживал в Крыму, когда он еще был украинским, и никакой поддержки у меня не было. Приходилось приглашать тренеров за свой счет, оплачивать поездки на турниры. Все это было накладно. У Магнуса же были спонсоры — компания Microsoft поддерживала его с 8-10 лет. У нас были совершенно неравные условия в этом плане. Его поддержку нельзя было сравнивать с моей", - процитировал нелепые оправдания Карякина телеканал Матч ТВ.

Карякин участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Двенадцать партий, проходивших с классическим контролем времени, закончились со счётом 6:6; каждый шахматист выиграл по одной партии, остальные закончились вничью. На тай-брейке Карякин и Карлсен сыграли четыре партии в быстрые шахматы. Карякин сумел свести вничью первую и вторую партии, однако в третьей и четвёртой проиграл. Таким образом, Карякин не смог завоевать титул чемпиона мира, который сохранил за собой Магнус Карлсен.

Как сообщал OBOZREVATEL, предавшего Украину шахматиста Сергея Карякина, ставшего доверенным лицом Путина, поставили на место в соцсети.