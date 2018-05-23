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Брутальный слэм: боец UFC добыл победу редким приемом

7.1тЧитать новость на украинском

Мексиканский боец смешанных единоборств (UFC) Габриэль Бенитес отметился потрясающим приемом в поединке турнира UFC Fight Night, который накануне прошел в чилийском Сантьяго.

Мексиканец за 39 секунд справился с перуанцем Умберто Банденаем и сделал это эффектным и редким способом.

Бенитес поднял соперника над канвасом, с усилием опустил обратно и добил, выполнив так называемый слэм. За такой перфоманс Габриэль получил от UFC премию в 50 тысяч долларов.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что недавно боец UFC рискнул жизнью ради победы и проиграл.

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Тема
UFC
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