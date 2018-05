Брутальный слэм: боец UFC добыл победу редким приемом

Мексиканский боец смешанных единоборств (UFC) Габриэль Бенитес отметился потрясающим приемом в поединке турнира UFC Fight Night, который накануне прошел в чилийском Сантьяго.

Мексиканец за 39 секунд справился с перуанцем Умберто Банденаем и сделал это эффектным и редким способом.

Бенитес поднял соперника над канвасом, с усилием опустил обратно и добил, выполнив так называемый слэм. За такой перфоманс Габриэль получил от UFC премию в 50 тысяч долларов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Well, Gabriel Benitez's night just opened up 😅. pic.twitter.com/rpAx3E5E5V