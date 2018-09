Российского бойца задушили на турнире UFC - опубликовано видео

Российский боец смешанных единоборств (UFC) Александр Корешков потерпел поражение от бразильца Дугласа Лимы на турнире Bellator. Бой в среднем весе, проходивший в калифорнийском Сан-Хосе, завершился в пятом раунде.

30-летний бразилец успешно провел удушающий прием, после чего рефери сразу остановил поединок. 28-летний омич на несколько секунд потерял сознание, но после оказания первой помощи пришел в себя.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

ドゥグラス・リマ×アンドレイ・コレシュコフ=決着シーン RT @Maldobabo Two former Bellator champions settle their trilogy, as Douglas Lima (30-7) sleeps Andrey Koreshkov with an RNC! The fifth-round finish makes "The Phenom" the first to ……. #Bellator206 pic.twitter.com/O9SLeVPqMB