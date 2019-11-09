Брат Хабиба унизительно проиграл инвалиду на турнире UFC в Москве

Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл Давиду Заваде в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Поединок закончился в первом раунде, после того, как немецкий боец, у которого лишь одна почка, поймал соперника рычагом локтя.

David "Sagat" Zawada (17-5) spoils the UFC premiere of Abubakar Nurmagomedov, snaring Khabib's cousin in a triangle choke for his first promotional win! The former KSW title challenger has stopped 15, 10 in round one. #UFCMoscow pic.twitter.com/STyG2JIkD1 — Kyle Johnson (@VonPreux) November 9, 2019

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высмеял поражение Абубакара Нурмагомедова в Twitter, но позже удалил пост.

"Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно и ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап. Вечный неудачник", – написал Конор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Хабиб нарвался на порцию критики со стороны пользователей Instagram. В stories аккаунта чемпиона UFC в лёгком весе был замечен ролик, на котором его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов унижает бездомных американцев.

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