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9 ноября • обновлено в 22:11
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Брат Хабиба унизительно проиграл инвалиду на турнире UFC в Москве

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Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл Давиду Заваде в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Поединок закончился в первом раунде, после того, как немецкий боец, у которого лишь одна почка, поймал соперника рычагом локтя.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высмеял поражение Абубакара Нурмагомедова в Twitter, но позже удалил пост.

"Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно и ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап. Вечный неудачник", – написал Конор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Хабиб нарвался на порцию критики со стороны пользователей Instagram. В stories аккаунта чемпиона UFC в лёгком весе был замечен ролик, на котором его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов унижает бездомных американцев.

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Тема
UFC
Место
Россия Москва
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