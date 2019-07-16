Бойкот России: в Украине объяснили отказ ехать на отбор чемпионата мира по пляжному футболу

19 июля в Москве стартует европейский этап квалификации на чемпионат мира 2019, где в участниках значится и Украина. Но нашей сборной в России не будет.

Изначально российские СМИ сообщили, что Ассоциация пляжного футбола Украины недавно приняла решение не отправлять команду на квалификацию. Однако OBOZREVATEL выяснил, что такой шаг был совершен высшим руководством украинского футбола в рамках общей политики украино-российских отношений.

"Ассоциация пляжного футбола Украины является коллективным членом Ассоциации футбола Украины (УАФ, в прошлом - ФФУ. - прим. ред.). Все права на деятельность сборных по разным видам футбола принадлежат УАФ, поэтому это конкретно их решение - делегировать или не делегировать команду на те или иные соревнования. Мы же выполняем эту директиву", - в комментарии OBOZREVATEL поведал вице-президент АПФУ Андрей Кунцевич.

Сборная Украины по пляжному футболу facebook.com/Асоціація-пляжного-футболу-України-Beachsoccer-Association-of-Ukraine

Намерение проигнорировать сборной Украины поездку в Россию стал известно относительно недавно, что вызвало сумятицу у организаторов, которые уже провели жеребьевку турнира и сформировали календарь.

"Сумятица возникла во многом из-за занятости на Европейских играх 2019 в Минске. К тому же мы отправляли письмо и на ФИФА с УЕФА. Следующий чемпионат мира Украина пропустит", - сказал Куннцевич.

Европейский отбор на чемпионат мира 2019 пройдет с 19-го по 27 июля на московских "Лужниках", где Украина должна была сыграть в группе с Испанией, Азербайджаном и Латвией. Сам ЧМ-2019 намечен на период с 21 ноября по 1 декабря в Уругвае.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Кабинет министров Украины принял решение о строительстве нескольких дворцов спорта в разных городах страны.

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