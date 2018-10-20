Бой ММА в России завершился громким скандалом

Поединок Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева в рамках юбилейного шоу FIGHT NIGHTS 90 в Москве завершился громким скандалом. Судьи боя приняли довольно странное решение по окончанию поединка.

На протяжении всего противостояния Минеев осыпал соперника тяжелыми ударами и уверенно лидировал по очками, правда, досрочно завершить бой проспекту турнира не удалось. Однако после боя судьи неожиданно объявили ничью в поединке. Болельщики, которые собрались на ЦСКА Арене, встретили такой результат недовольным гулом.

Исмаилов - Минеев Fight Nights

Команда Исмаилова набросилась на судью, обвиняя Минеева в нарушении правил, хотя сам Магомед также не всегда их придерживался, сообщает Valetudo.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион Абсолютного боксерского чемпионата UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором удушающим приемом. Теперь российский боец планирует встретиться в ринге с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером.