Боец UFC сорвал свое интервью из-за казни иранского борца. Видео

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бобби Грин не смог сдержать эмоций, узнав во время интервью о казни в Иране чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари.

Грин прервал интервью после боя с Аланом Патриком на UFC Fight Night 177, которого он победил решением судей.

"Вы только что разбили мне сердце, сказав, что этот парень лишился жизни. Думал, что мы спасем его. Он потерял жизнь. Он потерял жизнь просто за то, что выражал протест. Это опустошает. Вы разбили мне сердце. Сейчас не о чем говорить, кто-то теряет жизнь, а я просто стою здесь. Не хочу сейчас говорить, не могу говорить о бое. Это сводит меня с ума. Не могу говорить. Спасибо, извините", – сказал Грин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Афкари был казнен в субботу, 12 сентября. Ему инкриминировали убийство охранника во время протестов против экономической политики Ирана в 2018 году. Сам борец свою вину отрицал.

После казни МОК выступил с официальным заявлением. В Комитете были шокированы таким поступком иранских властей.

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