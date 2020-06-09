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9 июня • обновлено в 21:50
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Боец Шлеменко потребовал "соответствующее наказание" для Ефремова

1.7т
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Чемпион мира по современному панкратиону Александр Шлеменко прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы по вине актера Михаила Ефремова.

Машина Ефремова

Машина Ефремова

Gazeta.ru

По мнению знаменитого российского бойца смешанного стиля (ММА) это уголовное дело необходимо довести до конца, несмотря на заслуги артиста.

"Должно быть показательное дело против Ефремова, чтобы все поняли, что нельзя садиться за руль пьяным. Неважно, кто ты — известный артист, актер, сотрудник полиции, наказание должно быть соответствующее", – написал Шлеменко в Instagram.

Кроме того, боец отметил, что выступает за ужесточение наказания для пьяных водителей.

"Знаете, как говорится по-простому? С пьяного спрос вдвойне. Я считаю, что Ефремов поступил ужасным образом. Нужно приравнять такие преступления к умышленному убийству", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По информации СМИ, экспертиза выявила алкоголь и наркотики в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ДТП с участием Ефремова, назвав его подонком и убийцей.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев также высказался о ДТП.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Шлеменко Михаил Ефремов
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