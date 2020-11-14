Боец победил рекордным нокаутом на третьей секунде боя. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,6 т.
Улисес Диас

Пуэрториканский боец смешанных единоборств (ММА) Улисес Диас установил рекорд промоушена кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship, победив с самым быстрым нокаутом в истории организации.

Поединок против американца Донелея Бенедетто на турнире Bare Knuckle FC 14, который прошел в Майами (Флорида, США), завершился на третьей секунде первого раунда.

Сразу после старта боя Диас бросился в атаку, нанеся сопернику два удара. От левого бокового Бенедетто успел увернуться, а правый прилетел ему четко в челюсть, отправив без чувств на канвас октагона.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре тайский кикбоксер Капитан Петчуиндин установил рекорд турнира One Championship: The New Breed III, нокаутировав соперника за шесть секунд.

MMA