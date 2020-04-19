Боец ММА устроил тренировку, используя больных коронавирусом

Сербский боец смешанных единоборств (ММА) Юсуф Хайрович устроил силовую тренировку, поднимая кровати с зараженными коронавирусом в одной из больниц города Нови-Пазар.
Спортсмен сам оказался в числе заболевших коронавирусной инфекцией и был госпитализирован. В описании к ролику говорится, что серб отлично себя чувствует и скоро победит коронавирус нокаутом.
Iako boluje od Korone u državnom karantinu, naš borac i domaćin Jusuf Hajrović ne prestaje sa pripremama za Megdan u njegovom gradu. Jusuf uskoro pobeđuje koronu nokautom, a nakon te pobede ga gledate u vašem gradu! 👏 Ps. I ova pobeda će se upisati na sherdog 😎🤣 . #megdan7 #novipazar #covid_19 #coronavirus #megdan #megdanfighting
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов, который живет в Луганске, рассказал, как в "ЛНР" обстоят дела с карантином из-за коронавируса.
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