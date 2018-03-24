Боец MMA унизил отправленного в нокаут соперника и проиграл

Американский боец смешанных боевых искусств (ММА) Дрю Чэтмен (7-1-0) нелепо лишился своей победы во время боя тяжеловесов Legacy Fighting Alliance. Нокаутировав Ирвинса Айалу (5-0-0) ударом колена в лицо, Чэтмен отметился грязным, неспортивным поведением по отношению к Айале.

После того, как рефери остановил бой, американец встал обеими ногами на спину потерявшего сознание Айалы и выполнил сальто. За это боец-хам моментально получил заслуженное техническое поражение и дисквалификацию.

Как сообщал "Обозреватель" 17 марта непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (6-0, 5 КО) добыл яркую победу нокаутом в своем шестом поединке на профессиональном ринге.