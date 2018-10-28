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Боец MMA победил необычным ''удушением ниндзя''

2.3тЧитать материал на украинском

Пакистанский боец смешанного стиля (MMA) Наджам Кхан одержал победу над Мухаммадом Васимом на турнире Brave CF. Спортсмену удался необычный приемом из бразильского джиу-джитсу, известный как "удушение ниндзя".

Кхан сумел сковать движения соперника на последних секундах финального третьего раунда поединка. Для пакистанского бойца победа стала второй в профессиональной карьере.

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