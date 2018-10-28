Боец MMA победил необычным ''удушением ниндзя''

Пакистанский боец смешанного стиля (MMA) Наджам Кхан одержал победу над Мухаммадом Васимом на турнире Brave CF. Спортсмену удался необычный приемом из бразильского джиу-джитсу, известный как "удушение ниндзя".
Кхан сумел сковать движения соперника на последних секундах финального третьего раунда поединка. Для пакистанского бойца победа стала второй в профессиональной карьере.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что боец ММА "смертельным коленом" отправил соперника на операционный стол.
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