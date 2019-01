Боец ММА отправил в страшный нокаут Терминатора - опубликовано видео

Китайский боец смешанных единоборств (ММА) Ню Канг Канг послал в жесткий нокаут Суното Терминатора Перингкэта на турнире в столице Индонезии Джакарте.

На 31-й секунде поединка 22-летний Кан нанес сильнейший боковой удар ногой в голову Перингкэта. Тот упал и не сумел продолжить поединок.

Niu Kang Kang puts “The Terminator” to sleep with a THUNDEROUS kick at 0:31 of Round 1! #WeAreONE #EternalGlory #Jakarta #MartialArts pic.twitter.com/5Nd3nCW2Cd