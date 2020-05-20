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20 мая • обновлено в 10:33
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Боец-любитель из MMA эффектно вырубил мастера боевых искусств

4.9т
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49-летний боец-любитель Ван Цинминь, который дерется в смешанном стиле, отправил в глухой нокаут 69-летнего мастера тайцзицюань Ма Баого.

Как сообщает издание SCMP, ветеран боевых искусств уже несколько лет делает громкие заявления о своей силе. Он вызывал на бой 30-летнюю чемпионку UFC Вэйли Чжан. Многие эксперты в сфере смешанных единоборств насмехались над его умениями и считали его аферистом. Предлагаем вашему вниманию видео боя, который начинается с 2:05.

Боец-любитель Ван Цинминь вырубил 69-летнего мастера Ма Баого

Боец-любитель Ван Цинминь вырубил 69-летнего мастера Ма Баого

Ван Цинминь, который ранее работал тренером по смешанным единоборствам, дважды отправлял Ма Баого в нокдаун, прежде чем эффектно вырубить своего соперника уже через 30 секунд после начала поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец UFC Майк Перри не сдержался и вырубил незнакомца на улице, опубликовав видео нокаута у себя в Instagram.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
MMA
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