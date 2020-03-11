Беременная звезда рестлинга взбудоражила фанатов, показав огромную грудь

Американская звезда рестлинга Никки Белла, находящаяся сейчас на 18-й неделе беременности, поделилась с фанатами пикантным фото.

36-летняя спортсменка решила рассказать поклонникам о том, как ее тело меняется во время беременности. Она опубликовала в социальных сетях снимок, на котором руками прикрывает оголенную грудь. В комментарии к фото Никки сообщила, что ее "грудь стала огромной".

Никки Белла The Sun

Никки Белла (настоящее имя спортсменки – Стефани Николь Гарсия) состоит в отношениях с проживающим в США российским профессиональным танцором Артемом Чигвинцевым. Пара познакомилась в 2017 году во время участия в американском проекте "Танцы со звездами". В январе 2020 года стало известно, что Чигвинцев сделал спортсменке предложение.

Никки Белла и Артем Чигвинцев Instagram

Предыдущим кавалером Никки был легендарный чемпион боев по рестлингу WWE Джон Сина, с которым она находилась в отношениях на протяжении шести лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведская фитнес-модель преобразилась и показала идеальное тело.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!