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11 марта • обновлено в 04:03
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Беременная звезда рестлинга взбудоражила фанатов, показав огромную грудь

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Американская звезда рестлинга Никки Белла, находящаяся сейчас на 18-й неделе беременности, поделилась с фанатами пикантным фото.

36-летняя спортсменка решила рассказать поклонникам о том, как ее тело меняется во время беременности. Она опубликовала в социальных сетях снимок, на котором руками прикрывает оголенную грудь. В комментарии к фото Никки сообщила, что ее "грудь стала огромной".

Никки Белла

Никки Белла

The Sun

Никки Белла (настоящее имя спортсменки – Стефани Николь Гарсия) состоит в отношениях с проживающим в США российским профессиональным танцором Артемом Чигвинцевым. Пара познакомилась в 2017 году во время участия в американском проекте "Танцы со звездами". В январе 2020 года стало известно, что Чигвинцев сделал спортсменке предложение.

Никки Белла и Артем Чигвинцев

Никки Белла и Артем Чигвинцев

Instagram

Предыдущим кавалером Никки был легендарный чемпион боев по рестлингу WWE Джон Сина, с которым она находилась в отношениях на протяжении шести лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведская фитнес-модель преобразилась и показала идеальное тело.

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Автор
Денис Карпов
Место
США
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