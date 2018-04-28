Беленюку запретили выступать в России

Прославленный украинский борец Жан Беленюк сообщил, что ему запретили выступить на чемпионате Европы, который с 29 апреля по 7 мая пройдет в Каспийске (Россия).
"К своему глубокому сожалению, мне ехать на чемпионат Европы в Россию запретили за неделю до выезда. Мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом европейском форуме. Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря" – написал Беленюк у себя в Instagram.
Спасибо огромное @zlatkin_leather за предоставленную крутую сумку с изображением меня с украинским флагом после победы на чемпионате Европы 2016! Очень символично, что она дошла ко мне в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в российском Каспийске и на который, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернёт спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя! Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции! Спасибо Диме за сумку! У меня всё!
Напомним, что 13 марта Минспорта Украины издало указ, в котором запрещало принимать участие спортсменам в любых турнирах на территории Российской Федерации.
11 апреля Министерство опубликовало новый указ, в котором разрешало выступление спортсменов в России но при определенных условиях.
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