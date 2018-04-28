Беленюку запретили выступать в России

Прославленный украинский борец Жан Беленюк сообщил, что ему запретили выступить на чемпионате Европы, который с 29 апреля по 7 мая пройдет в Каспийске (Россия).

"К своему глубокому сожалению, мне ехать на чемпионат Европы в Россию запретили за неделю до выезда. Мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом европейском форуме. Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря" – написал Беленюк у себя в Instagram.

Напомним, что 13 марта Минспорта Украины издало указ, в котором запрещало принимать участие спортсменам в любых турнирах на территории Российской Федерации.

11 апреля Министерство опубликовало новый указ, в котором разрешало выступление спортсменов в России но при определенных условиях.