Бейсболисту в матче удался трюк из "Матрицы": опубликовано видео

Игрок "Торонто" Влад Герреро продемонстрировал удивительные чудеса ловкости в поединке Главной лиге бейсбола (MLB) США.

Во время одного из иннингов Герреро избежал тег-аута, эффектно увернувшись от соперника. Чтобы провести тег-аут, игрок защиты должен был коснуться мячом бегущего команды нападения, когда тот находился между базами.

Бейсболист "Торонто Блю Джейс" уже поймал мяч и хотел коснуться им Влада, но тот смог первым коснуться третьей базы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Vladdy with the swim move. ???>? pic.twitter.com/hqxyURVDsq — Subscribe to Cut4 on YouTube!!!! (@Cut4) September 5, 2019

СМИ восхитились ловкостью Герреро и сравнили его с персонажами культового боевика "Матрица".

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