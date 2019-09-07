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8 сентября • обновлено в 11:14
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Бейсболисту в матче удался трюк из "Матрицы": опубликовано видео

6.2т Читать материал на украинском

Игрок "Торонто" Влад Герреро продемонстрировал удивительные чудеса ловкости в поединке Главной лиге бейсбола (MLB) США.

Бейсболисту в матче удался трюк из "Матрицы": опубликовано видео

Во время одного из иннингов Герреро избежал тег-аута, эффектно увернувшись от соперника. Чтобы провести тег-аут, игрок защиты должен был коснуться мячом бегущего команды нападения, когда тот находился между базами.

Бейсболист "Торонто Блю Джейс" уже поймал мяч и хотел коснуться им Влада, но тот смог первым коснуться третьей базы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

СМИ восхитились ловкостью Герреро и сравнили его с персонажами культового боевика "Матрица".

Бейсболисту в матче удался трюк из "Матрицы": опубликовано видео

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Читайте все новости по теме "бейсбол" на OBOZREVATEL.

Тема
бейсбол
Место
США
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