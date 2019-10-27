Украинского бойца ММА нокаутировал россиянин ударом ноги в падении

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Сафронов потерпел поражение в бою на турнире "Битва в Волгограде".

Через 42 секунды после начала поединка против россиянина Имам-Шапи Мухтарова Сафронов пропустил удар ногой в челюсть. По итогам турнира представитель РФ получил приз стоимостью три тысячи долларов за лучший нокаут.

Теперь на счету Мухтарова пять побед в пяти боях. Сафронов проиграл 31-й раз в карьере при 26 победах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, боксер из Новоселицы (город в Черновицкой области) Максим Продан (15-0-1, 14 КО) успешно защитил титул интернационального чемпиона IBF в полусреднем весе и вышел в ринг с флагом Украины.

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