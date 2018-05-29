Американский пилот чудом остался жив во время гонки: видео

Пилот команды Andretti Autosport 23-летний Зак Вих во время гонки Indy 500 дивным образом избежал катастрофы.

На одном из пит-стопов утечка топлива привела к возгоранию машины. Огонь быстро распространился с топливного бака на шасси, а также охватил пламенем часть пространства, где находились механики команды.

Вместо того, чтобы покинуть автомобиль, член команды скомандовал пилоту ехать.

Пилот дал по газам, и возросшая скорость вместе с силой тяги помогли погасить огонь.

Индианаполис 500 - автомобильная гонка, проводимая ежегодно на автодроме "Индианаполис Мотор Спидвей" (Индианаполис, США).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Монако прошел очередной этап гонок в классе Формула-1.