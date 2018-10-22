Встретили наших супергероев!

Сборная Украины вернулась домой с III летних Юношеских Олимпийских игр.

Наши ребята завоевали 23 медали!

Соревновались в 22 видах спорта. Тяжелые тренировки, воля к победе, поддержка тренеров и болельщиков дали фантастический результат.

Наш дзюдоист Олег Вередиба на Юношеской Олимпиаде завоевал "бронзу", и это - только начало.

Поздравляю сборную с завершением соревнований! Вы - крутые!

А вот все наши победители и призеры.

Золотые медали:

Катерина Чорний – фехтование (индивидуальные соревнования в женской шпаге и командное первенство)

Назар Чепурный - спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики)

Иван Тищенко – академическая гребля (мужская одиночка)

Валерия Иваненко - легкая атлетика (метание молота)

Михаил Кохан - легкая атлетика (метание молота)

Ярослава Магучих - легкая атлетика (прыжки в высоту)

Серебряные медали:

Денис Кесиль - плавание (200 м баттерфляем)

Анастасия Прозорова - бадминтон (командное первенство)

София Лыскун - прыжки в воду (вышка, 10 м)

Оксана Чудык - вольная борьба (весовая категория до 65 кг)

Назар Чепурный - спортивная гимнастика (опорний прыжок)

Кристина Погранична - художественная гимнастика (многоборие)

Тарас Бондарчук - бокс (весовая категория до 60 кг)

Максим Галиничев - бокс (весовая категорія до 56 кг)

Бронзовые медали:

Олег Вередыба - дзюдо (весовая категорія до 55 кг)

Дмитрий Гонта - стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м)

Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (многоборие, свободные упражнения)

Олег Дорощук - легкая атлетика (прыжки в высоту)

Владислав Остапенко- вольная борьба (весовая категория до 55 кг)

София Лыскун - прыжки в воду (смешанные командные соревнования)

Дарина Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика (смешанные пары)