Встретили наших супергероев!
Сборная Украины вернулась домой с III летних Юношеских Олимпийских игр.
Наши ребята завоевали 23 медали!
Соревновались в 22 видах спорта. Тяжелые тренировки, воля к победе, поддержка тренеров и болельщиков дали фантастический результат.
Наш дзюдоист Олег Вередиба на Юношеской Олимпиаде завоевал "бронзу", и это - только начало.
Поздравляю сборную с завершением соревнований! Вы - крутые!
А вот все наши победители и призеры.
Золотые медали:
Катерина Чорний – фехтование (индивидуальные соревнования в женской шпаге и командное первенство)
Назар Чепурный - спортивная гимнастика (командное первенство по мультидисциплинам гимнастики)
Иван Тищенко – академическая гребля (мужская одиночка)
Валерия Иваненко - легкая атлетика (метание молота)
Михаил Кохан - легкая атлетика (метание молота)
Ярослава Магучих - легкая атлетика (прыжки в высоту)
Серебряные медали:
Денис Кесиль - плавание (200 м баттерфляем)
Анастасия Прозорова - бадминтон (командное первенство)
София Лыскун - прыжки в воду (вышка, 10 м)
Оксана Чудык - вольная борьба (весовая категория до 65 кг)
Назар Чепурный - спортивная гимнастика (опорний прыжок)
Кристина Погранична - художественная гимнастика (многоборие)
Тарас Бондарчук - бокс (весовая категория до 60 кг)
Максим Галиничев - бокс (весовая категорія до 56 кг)
Бронзовые медали:
Олег Вередыба - дзюдо (весовая категорія до 55 кг)
Дмитрий Гонта - стрельба (смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м)
Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика (многоборие, свободные упражнения)
Олег Дорощук - легкая атлетика (прыжки в высоту)
Владислав Остапенко- вольная борьба (весовая категория до 55 кг)
София Лыскун - прыжки в воду (смешанные командные соревнования)
Дарина Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика (смешанные пары)