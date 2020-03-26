23-летняя спортсменка покончила с собой со второй попытки: ее мозга отдали ученым

У американской велосипедистки Келли Кэтлин к 23 годам накопилось много достижений: три золота чемпионатов мира, серебро Игр-2016, медали с других топ-турниров.

Трагическую историю известной спортсменки описывает в своем блоге Stream of Consciousness Антон Пилясов

Келли Кэтлин sports.ru

Год назад карьера девушки внезапно оборвалась: в марте-2019 Келли покончила жизнь самоубийством – со второй попытки. Родные считают, что катализатором стало сотрясение мозга.

Велоспорт, учеба в университете и игра на скрипке

Келли родилась в Миннесоте в один день с братом Колином и сестрой Кристин – тройня.

В детстве она увлекалась скрипкой, рисовала, писала рассказы и ездила на одноколесном велосипеде. Но главной страстью всегда был велоспорт. В профессионалы Кэтлин пришла в 17 лет. С тех пор трижды участвовала в ЧМ по велотреку, на каждом из которых брала золото в командном преследовании (+ личные бронзы в 2017-м и 2018-м).

С Игр-2016 Келли привезла серебро – тоже в командной гонке.

Келли Кэтлин sports.ru

Не забывала спортсменка и об учебе – после школы поступила в университет Миннесоты, который успешно закончила по двум специальностям: биомедицинская инженерия и китайский язык.

Затем Келли поступила в университет Стэнфорда, где занималась вычислительной и математической инженерией. Свободное время тратила на любимые дела: скрипку, рисование, египтологию и немецкую индустриальную метал-музыку.

Но, конечно, главное – тренировки.

Иногда в перерывах между ними Келли садилась, например, за 35-страничный концерт Петра Чайковского для скрипки с оркестром, пытаясь его запомнить. Или рисовала лошадей с потрясающей детализацией. По ее словам, это было непросто:

"Когда ты одновременно учишься в университете, гоняешь на велике, а еще занимаешься хобби, то часто ловишь себя на мысли, что необходимо путешествовать во времени, чтобы везде успевать. Наверное, здесь я должна сказать шаблонную фразу вроде "таймменеджмент – это главное" или "студенческая жизнь делает меня только лучше как спортсмена". Но... Правда в том, что большую часть времени у меня не получается добиться успехов во всем, чем я занимаюсь. Это похоже на жонглирование ножами. Чаще всего я роняю большинство ножей, разве что падают они не на меня, а на пол".

Несмотря на трудности, Келли и дальше совмещала учебу и спорт. Но в декабре 2018-го все изменилось.

Сотрясение мозга и изменения в поведении

На одной из тренировок Кэтлин упала с велосипеда и сильно ударилась головой – шлем треснул в нескольких местах. Поначалу она не обратилась к врачам, но постоянные головные боли заставили ее посетить клинику.

Ей сразу поставили диагноз – сотрясение мозга. Спортсменка провела в больнице почти месяц и, по уверениям врачей, полностью восстановилась. Но, как выяснилось позже, только физически – ее разум изменился навсегда.

Родные сразу заметили перемены. Вот что вспоминал ее отец Марк: "Келли всегда была доброй, веселой и очень талантливой. Но когда она получила сотрясение мозга... С тех пор стала совершенно другой. Это не была та Келли, которую мы все знали. Жизнь для нее потеряла смысл. Она не могла ни на чем концентрироваться – ни на учебе, ни на тренировках, говорила как робот".

По словам брата Колина, она сама понимала, что с ней что-то не так:

"После сотрясения Кэтлин сказал по телефону, что ее разум будто несется куда-то на дикой скорости, и она постоянно чувствует неконтролируемые приступы жестокости и ярости. Ее умение запоминать информацию, которым всегда гордилась, стало нестабильным. Она начала волноваться за умственные способности, но самое страшное – боялась, что сойдет с ума".

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Родные просили Келли временно прекратить тренировки, но спортсменка была одержима велоспортом и категорически отказывалась, считая велоспорт лучшим лечением.

Первая попытка самоубийства и планы на будущее

В январе 2019-го Кэтлин попыталась покончить жизнь самоубийством (законодательство РФ не позволяет нам описать способ – Sports.ru). Она отправила на электронную почту родным длинное письмо, в котором писала, что ее мучают "мрачные суицидальные мысли" и просила "вызвать домой полицию, чтобы ее спасти".

Полиция успела – Келли была без сознания, но жива.

После этого случая родители заставили девушку пройти психиатрическое лечение по поводу депрессии и суицидальных мыслей. Казалось, дело пошло на поправку. Так считала и сама Келли: "Что я могу сказать с определенностью, так это то, что мне дали второй шанс и я не собираюсь его упустить".

Она пообещала родителям, что закончит обучение в Стэнфорде, а еще прочитает автобиографии людей, которые пытались уйти из жизни. И главное обещание – не совершать новых попыток суицида.

Мама, сестра и брат звонили ей каждый день, писали сообщения на почту.

Кэтлин с сестрой Кристин sports.ru

"Мы часто разговаривали с ней и составляли планы на будущее. Я был довольно оптимистично настроен по поводу ее состояния. У нее тоже были планы. Но они не сбылись", – рассказывал Колин.

Келли вела ежедневник, в котором писала обо всех запланированных делах на следующий день. И все, что планировала, всегда выполняла – пунктуальность была одной из главных черт ее характера. В марте 2019-го про ежедневник она не забыла. Вот ее записи:

• понедельник, 4 марта: подготовить велосипед, установить крыло.

• вторник, 5 марта: тренироваться, бегать с наушниками.

• среда, 6 марта: тренироваться, бегать с наушниками.

• четверг, 7 марта: повесить на дверь табличку "Не беспокоить", медитировать... Отправить все письма, приступить к уходу в 11.

Как и всегда, все запланированное Келли выполнила.

К самоубийству привели сотрясение, трудный характер и давление общества

Через три месяца после травмы головы Келли все-таки ушла из жизни – в 23 года. Соседка по комнате обнаружила ее тело в кампусе университета Стэнфорда.

Келли оставила родным предсмертную записку, текст которой не был обнародован. Родные Кэтлин уверены, что одной из причин трагедии стало сотрясение мозга. Но не единственной – по их мнению, Келли хотела добиться слишком многого. И это ее уничтожило.

"Она хотела быть всем. Олимпийцем, идеальным студентом, отличным музыкантом. Мы радовались ее силе, но это же ее и погубило", – считает Колин.

Келли была настолько заточена на успех, что, по ее словам, не собиралась заводить романтические отношения, которые мешали бы ей, отвлекая от работы.

"Пустая трата времени и сил", – говорила Келли друзьям про отношения.

Келли с братом Колин sports.ru

По словам отца спортсменки Марка, родные никогда не давили на Келли, не ждали от нее успехов и сдерживали ее пыл. Но девушка требовала от себя невозможного.

Кэт Джиордано, соседка Келли по комнате, считает, что отчасти в трагедии виновато общество. Она рассказывала, что в студенческих кругах витало мнение: человек или должен быть уникальным, или умереть в попытках стать таковым. Возможно, так думала и Кэтлин.

Она хотела, чтобы даже ее самоубийство было идеальным. Перед первой попыткой она отправила подробные инструкции каждому члену семьи и тренеру – что им делать, если она уйдет из жизни.

В конце сообщения она прикрепила список из 27 песен, которые нужно слушать при прочтении ее письма.

Пожертвование мозга на исследования

Несмотря на характер Келли и ее принципы, семья считает, что толчком к самоубийству было именно сотрясение мозга. Эта травма запустила в ее мозге необратимую реакцию, которая привела к трагедии.

Проблема сотрясений давно обсуждается в американском футболе – там это бедствие достигло действительно пугающих масштабов. Ученые подтвердили прямую зависимость между сотрясениями мозга у игроков в американский футбол и их ранней смертью. По статистике, почти 40% игроков завершают карьеру из-за травм головы.

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В остальном спорте эта проблема не так заметна. Отец Келли, раньше работавший патологоанатомом, уверен: сотрясение может привести к серьезным изменениям в мозге человека, даже если внешне это никак не проявляется.

Именно поэтому семья Кэтлин решила пожертвовать мозг Келли университету Бостона, который изучает травмы головы. Они надеются, что ученые подтвердят их догадку, что Келли ушла из жизни из-за последствий сотрясения.

Брат спортсменки считает, что Келли не возражала бы против такого решения: "Она всегда задавалась вопросом, отличается ли ее мозг от остальных. Она хотела бы, чтобы ее мозг изучили. Надеюсь, что это хотя бы чуть-чуть продвинет исследования, чтобы врачи могли помочь другим людям с подобными травмами. Пусть ее смерть приведет хоть к чему-то хорошему".

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