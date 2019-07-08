20-летняя российская спортсменка погибла в Польше после чемпионата Европы

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше, купаясь в водоеме после окончания чемпионата Европы.

Как сообщает официальный сайт Федерации гандбола России, трагедия произошла после завершения чемпионата континента в Старе-Яблонки. Российская спортсменка пошла купаться в водоем, расположенный у кортов, где проходили соревнования, и не вернулась на берег.

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"Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители Федерации гандбола России оказывают полное содействие полицейским и следователям. ФГР выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Уроженка г. Крымск занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в семье известной российской спортсменки произошла смертельная трагедия.

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