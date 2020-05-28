Главная Новости
29 мая • обновлено в 00:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

18-летняя чемпионка Украины Мария Буряк поразила своей красотой

3.1т
Читать материал на украинском

18-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк произвела настоящий фурор среди болельщиков.

Юзеры в интернете по достоинству оценили роскошную внешность юной спортсменки, которая является обладательницей одной из самых красивых улыбок мировой легкой атлетики.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться внешностью украинки.

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Мария Буряк

Мария Буряк

@mashafinebae

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала многочисленных подписчиков в Instagram соблазнительным летним фото.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Динамо
Тотал меньше 2.5
1.79 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Айнтрахт
Тотал больше 2.5
1.71 Сделать ставку
Герта
VS
Аугсбург
Победа Герты
1.97 Сделать ставку
Майнц
VS
Хоффенхайм
Инд. тотал Майнца больше 1.5
2.12 Сделать ставку
Шальке
VS
Вердер
Инд. тотал Шальке меньше 1.5
1.61 Сделать ставку
Бавария
VS
Фортуна
Обе забьют
2.32 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
Honoris
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа NaVi Junior с форой в +1,5 карты
1.72 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Gen.G
Победа Gen.G
2,16 Сделать ставку