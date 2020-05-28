18-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк произвела настоящий фурор среди болельщиков.
Юзеры в интернете по достоинству оценили роскошную внешность юной спортсменки, которая является обладательницей одной из самых красивых улыбок мировой легкой атлетики.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться внешностью украинки.
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Мария Буряк
@mashafinebae
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала многочисленных подписчиков в Instagram соблазнительным летним фото.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!