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22 января • обновлено в 15:00
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120 млн рублей: у нового министра спорта РФ нашли судимость

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Новый министр спорта России Олег Матыцин в 2012 году был осужден за незаконную передачу государственной земли в аренду коммерческим структурам.

Как сообщает агентство Настоящее время, весной 2012 года Матыцин был оштрафован одним из московских судов на 20 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. В начале 2000-х новый министр спорта РФ занимал позицию ректора Российского государственного университета физической культуры и воспользовался своим положением, сдав землю учреждения под Черкизовский рынок. Ущерб бюджету РФ от действий Матыцина составил 120 миллионов рублей.

Олег Матыцин

Олег Матыцин

Русский монитор

Стоит отметить, что сам министр вину не признал, уйдя от серьезного наказания благодаря тому, что у дела истек срок давности.

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