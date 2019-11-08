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8 ноября • обновлено в 22:59
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СМИ: Усика лишили чемпионского боя

1.9т Читать материал на украинском

Украинец Александр Усик не будет боксировать с победителем реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом в следующем бою.

По данным Sky Sports, первым в очереди на проведение поединка с чемпионом стоит обязательный претендент по версии Международной боксерской федерации (IBF) болгарин Кубрат Пулев.

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СМИ: Усика лишили чемпионского боя

Boxing Scene

"Наша заявка должна идти первой. Организации договорились, что претендент по линии IBF обязательно будет следующим соперником чемпиона", – заявили изданию в комментарии.

Вероятнее всего, Усик проведет промежуточный бой в супертяжелой весовой категории, прежде чем получит возможность сразиться за чемпионский пояс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик озадачил фанатов фото с нынешним лидером студии "Квартал 95" Евгением Кошевым, вызвав смех в сети.

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Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энди Руис-младший Энтони Джошуа Кубрат Пулев Александр Усик
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