СМИ: Усика лишили чемпионского боя

Украинец Александр Усик не будет боксировать с победителем реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом в следующем бою.
По данным Sky Sports, первым в очереди на проведение поединка с чемпионом стоит обязательный претендент по версии Международной боксерской федерации (IBF) болгарин Кубрат Пулев.
Boxing Scene
"Наша заявка должна идти первой. Организации договорились, что претендент по линии IBF обязательно будет следующим соперником чемпиона", – заявили изданию в комментарии.
Вероятнее всего, Усик проведет промежуточный бой в супертяжелой весовой категории, прежде чем получит возможность сразиться за чемпионский пояс.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик озадачил фанатов фото с нынешним лидером студии "Квартал 95" Евгением Кошевым, вызвав смех в сети.
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