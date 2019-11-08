СМИ: Усика лишили чемпионского боя

Украинец Александр Усик не будет боксировать с победителем реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом в следующем бою.

По данным Sky Sports, первым в очереди на проведение поединка с чемпионом стоит обязательный претендент по версии Международной боксерской федерации (IBF) болгарин Кубрат Пулев.

Новости Непобедимый боксер в кровавой рубке с нокдауном выиграл трофей Усика

Boxing Scene

"Наша заявка должна идти первой. Организации договорились, что претендент по линии IBF обязательно будет следующим соперником чемпиона", – заявили изданию в комментарии.

Вероятнее всего, Усик проведет промежуточный бой в супертяжелой весовой категории, прежде чем получит возможность сразиться за чемпионский пояс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик озадачил фанатов фото с нынешним лидером студии "Квартал 95" Евгением Кошевым, вызвав смех в сети.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!