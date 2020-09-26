СМИ сообщили об уходе Коноплянки из 'Шахтера': спортивные итоги 25 сентября

По информации СМИ, Коноплянка объявил, что хочет уйти из "Шахтера", а украинская чемпионка снялась полностью обнаженной с мужем и озадачила Instagram.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 25 сентября.

Кроме того, украинский игрок вывел команду в плей-офф ЛЕ, забив победный гол во втором матче подряд. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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