Шевченко прокомментировал победу Украины над Испанией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что после такого матча, как с Испанией в Лиги наций, нет смысла что-то говорить, так как все до него "сказали" ребята на поле.

Андрей Николаевич восхищен самоотдачей украинских футболистов и их отношением к своим игровым обязанностям.

"Они приняли то перестроение, которое мы предложили, и выполнили установку. Это только их победа. Они молодцы. Ребята приняли урок после 1:7 с Францией. Была очень информативная для нас игра. В будущем будем варьировать тактику по ходу игры. Сегодня нам было тяжело конкурировать с Испанией, но мы выиграли всю борьбу, отбирали мячи. Мы хотели выиграть и выиграли", – цитирует Шевченко "Динамомания" со ссылкой на телеканал "Футбол".

Шевченко лаконично оценил работу игроков сборной Украины без мяча.

"Это было основным принципом сегодняшней победы. Знали, что мяча у нас и не будет. Нужно было двигаться, создавать численное преимущество. Для этого ребята провели колоссальную работу. Было очень много положительных моментов", – подытожил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания завершился со счетом 1:0. Победный великолепный гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.