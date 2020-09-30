Шевченко изменил состав сборной Украины на матчи с Францией, Испанией и Германией

Вместо игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который получил травму и не сможет помочь сборной Украины, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова.

Хавбек венгерского клуба был и в сентябрьском списке, однако не отметился оптимальными игровыми кондициями и пропустил сбор.

7 октября в Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции. 10-го числа наша команда в 3-м туре группового раунда Лиги наций в Киеве примет Германию, а 13 октября в 4-м туре Лиги наций сыграет с Испанией.

Обновленный состав сборной Украины на матчи октября 2020 года.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба – "Динамо"), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу сохранила свои позицию в рейтинге ФИФА.