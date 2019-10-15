"Россия заходит в Украину, как домой": с финалом Лиги чемпионов возник скандал

Авторитетный итальянский журналист Фабио Ликари указал на двойные стандарты Европейского футбольного союза.

УЕФА хочет перенести финала Лиги чемпионов из Стамбула из-за военной операции Турции в Сирии, но при этом спокойно отдал финал ЛЧ-2020 Санкт-Петербургу.

"В таком случае это должно было затронуть и Россию, которая заходит в Украину, как домой, Китай, который проводит репрессии против Тибета, Саудовскую Аравию, которая игнорирует элементарные свободы человека и убивает журналиста Хашогги. В общем для всех стран, которые не считаются с правами человека", – написал Ликари в своей колонке Gazzetta dello Sport.

Отметим, что российский "Газпром" с 2012 года является главным спонсором УЕФА. В мае прошлого года рекламные вывески с логотипом компании Миллера появились в Киеве на Крещатике рядом с одной из строящихся фан-зон перед финалом ЛЧ-2018.

После громкого скандала бигборды были демонтированы.

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